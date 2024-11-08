Женщина попала под машину в Клетне

Женщина травмировала голову, попав под машину в посёлке Клетня. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Ленина в посёлке Клетня произошла авария. 19-летний водитель за рулём автомобиля Audi 80 сбил 39-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пешеход с сотрясением головного мозга попала в больницу.

Инспекторы выяснили, что у молодого человека нет водительского удостоверения. По факту аварии правоохранители проводят проверку.