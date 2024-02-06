Женщина пострадала при столкновении двух Mitsubishi на брянской трассе

Женщина ушибла лёгкое при столкновении двух Mitsubishi на трассе в Брянском районе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 37 км автодороги «Северо-Западный обход г. Брянска» в Брянском районе. На перекрестке столкнулись два Mitsubishi Outlander. 33-летний водитель черного автомобиля ехал по автодороге «Северо-западный обход г. Брянска», а 34-летний водитель коричневого – пересекал эту магистраль.

33-летняя пассажирка коричневого Mitsubishi с ушибом легких попала в больницу. Виновника автоаварии предстоит установить полицейским.