Женщина пострадала при столкновении двух Mitsubishi на брянской трассе
Женщина ушибла лёгкое при столкновении двух Mitsubishi на трассе в Брянском районе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 37 км автодороги «Северо-Западный обход г. Брянска» в Брянском районе. На перекрестке столкнулись два Mitsubishi Outlander. 33-летний водитель черного автомобиля ехал по автодороге «Северо-западный обход г. Брянска», а 34-летний водитель коричневого – пересекал эту магистраль.
33-летняя пассажирка коричневого Mitsubishi с ушибом легких попала в больницу. Виновника автоаварии предстоит установить полицейским.
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