Женщина пострадала ДТП с пьяным водителем на брянской трассе

Женщина попала в больницу после ДТП с участием пьяного водителя на трассе в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 6 км автодороги «Стародуб-Мартьяновка» в Стародубском районе. 38-летний водитель не справился с управлением автомобиля Honda Civic. Иномарка вылетела с дороги в кювет, перевернулась и врезалась в деревья.

42-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга и другими травмами попала в больницу. Водителю госпитализация не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что пострадавшая женщина не была пристёгнута ремнём безопасности. А водитель оказался пьян. В сентябре мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

По факту аварии полиция проводит проверку.