Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Новозыбкове в районе дома № 5 на улице Урицкого накануне произошла авария. 32-летняя женщина за рулём автомобиля Daewoo Matiz на перекрёстке не пропустила Lada Granta. 62-летний водитель имел преимущественное право проезда.

Пассажирка Lada Granta получила травмы. Её доставили в больницу. От госпитализации женщина отказалась.

На водителя автомобиля Daewoo Matiz инспекторы составили два административных протокола.