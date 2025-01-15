Женщина пострадала в ДТП на трассе в Брянском районе

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 1-м километре региональной автодороги «Бордовичи – Отрадное» произошла авария. 34-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля LADA Granta. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota Land Cruiser.

Автомобилистка из отечественной машины попала в больницу с травмами. Инспекторы составили на неё административный материал. По факту аварии полицейские проводят проверку.