Женщина пострадала в ДТП в Брянском районе

31-летняя женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 114 км автодороги федерального значения М3 «Украина»- подъезд к г. Брянску. 36-летний водитель за рулём «УАЗ» при развороте с полосы разгона не пропустил автомобиль Lada. 36-летний мужчина ехал в попутном направлении по главной дороге.

При столкновении машин 31-летняя пассажирка Lada получила травмы. С ушибами и переломами её доставили в больницу.

Полицейские составили на водителя «УАЗ» административный материала. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.