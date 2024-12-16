Женщина пострадала в ДТП в Навле
20-летняя пассажирка пострадала в ДТП в Навле. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В посёлке Навля произошла авария. 23-летний водитель за рулём автомобиля Lada Priora при повороте налево не пропустил Renault Laguna. 34-летний автомобилист ехал прямо двигавшегося во встречном направлении.
При столкновении 20-летняя пассажирка автомобиля Renault получила травмы. Её доставили в больницу.
На водителя Lada инспекторы возбудили административное расследование по двум статьям. По факту аварии полиция проводит проверку.