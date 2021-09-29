Женщина пострадала в тройном ДТП на Речной в Брянске

Аварию спровоцировал 33-летний водитель Hyundai Solaris.

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло 28 сентября около 13.00 у дома № 97 по улице Речной в Брянске.

Как сообщает областная ГИБДД, 33-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в сторону бульвара Щорса со стороны улицы Бурова, при несоблюдении дистанции врезался в попутный Opel Corsa под управлением 34-летней женщины. От удара Opel отбросило на ехавшую впереди Lada Priora под управлением 69-летнего водителя.

Вечером 38-летняя пассажирка Opel Corsa обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали ушиб правого коленного сустава и ушиб грудной клетки.

По данным ГИБДД, в момент аварии все водители были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.