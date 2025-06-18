Женщина пострадали при столкновении двух машин в Климово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в рабочем посёлке Климово произошла авария. В районе дома №8 по переулку Колхозному 28-летняя девушка за рулём автомобиля «ВАЗ-2109» при повороте налево не пропустила Renault Megane. 53-летний водитель пользовался преимущественным правом при проезде перекрёстка.

53-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Женщину доставили в больницу.

На автомобилисту инспекторы составили три административных протокола.