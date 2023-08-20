Женщина повредила позвоночник в ДТП в Брянске

Женщина повредила позвоночник в ДТП на пешеходном переходе в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

В районе дома 74 по улице Ульянова в Брянске произошла авария. 36-летний водитель за рулем Toyota Highlander сбил 49-летнюю женщину. Она шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину с перелом поперечного отростка позвоночник после осмотра в больнице отпустили домой с назначением лечения.

Инспекторы составили на водителя три протокола за не пристегнутый ремень безопасности. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.