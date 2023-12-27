Женщина пыталась вывести 100 грамм наркотиков из Брянской области в штанинах

Стражи порядка задержали женщину, которая пыталась вывести 100 грамм мефедрон из Брянской в Калужскую область в штанинах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УНК УМВД России по Брянской области остановили в Брасовском районе автомобиль с предполагаемыми наркокурьерами. 33-летний мужчина и 44-летняя женщина планировали сбыть партию запрещенных веществ в городе Людиново Калужской области.

Около 100 граммов мефедрон женщина прятала в штанинах джинсов. Ещё 87 пакетиков с наркотиков правоохранители обнаружили при обыске арендуемого сообщниками жилья. Из незаконного оборота было изъято около двух килограммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.