Женщина пыталась вывести 100 грамм наркотиков из Брянской области в штанинах

Стражи порядка задержали женщину, которая пыталась вывести 100 грамм мефедрон из Брянской в Калужскую область в штанинах. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УНК УМВД России по Брянской области остановили в Брасовском районе автомобиль с предполагаемыми наркокурьерами. 33-летний мужчина и 44-летняя женщина планировали сбыть партию запрещенных веществ в городе Людиново Калужской области.
Около 100 граммов мефедрон женщина прятала в штанинах джинсов. Ещё 87 пакетиков с наркотиков правоохранители обнаружили при обыске арендуемого сообщниками жилья. Из незаконного оборота было изъято около двух килограммов мефедрона.
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