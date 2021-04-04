Женщина ранена в тройном ДТП с маршруткой в Брянске

Авария произошла на Московском проспекте.
Один человек пострадал в результате тройной аварии с участием маршрутного такси в Фокинском районе Брянска.
3 апреля в полицию из городской больницы № 1 сообщили об обращении 56-летней женщины. Медики диагностировали у нее ушибы шейного отдела позвоночника и мягких тканей лица. Пациентка рассказала, что травмы получила в результате аварии 2 апреля.
Как сообщили в областной ГИБДД, около 12.50 у «Линии-2» 52-летний водитель маршрутки № 40, двигаясь во втором ряду от улицы Калинина к улице Чкалова, не соблюдая дистанцию, врезался в «ВАЗ-217230», 33-летний водитель которого остановился впереди на красный. Затем маршрутчик протаранил «ВАЗ-212140», под управлением 59-летнего водителя, остановившегося в третьем ряду на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка «ВАЗ-212140».
02.04.2021 13:19
В Жирковском районе загорелся жилой дом
Около часу ночи 2 апреля в Жирковском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в деревне Боголюбово Жирковского района. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие пожарные определили, что огонь охватил жилой дом. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.
02.04.2021 11:47
Для рыбаков Смоленщины ввели ограничения
Из-за весеннего нерестового хода рыбы на водоемах Смоленской области вводятся ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Ограничения продлятся с 1 апреля по 10 июня 2021 года. Ограничивается добыча всеми орудиями, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях
31.03.2021 15:09
Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами
Власти, правоохранители и общественные организации Смоленской области договорились активно взаимодействовать в борьбе с нелегальными сигаретами и использовать новые цифровые инструменты, сообщили на круглом столе «Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в 2021 году» в Общественной палате Смоленской области 30 марта, организованном в партнерстве с порталом «Стоп нелегальный табак». Представители Департамента промышленности и торговли Смоленской области,
31.03.2021 13:58
Центры занятости на пороге реформ
Депутаты облдумы поддержали изменения в Федеральный закон. Смоленские центры занятости, похоже, скоро будут работать в новом формате, Что позволит повысить качество предоставляемых ими услуг и, самое главное, существенно поможет тем, кто находится в поиске работы. Сегодня на разных уровнях обсуждаются изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», направленные на совершенствование функционирования всей
31.03.2021 13:56
Полна талантами Смоленская земля
В КВЦ им. Тенишевых прошла презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина», что стало долгожданным и значимым событием в культурной жизни всего региона. Некоторое время назад творческое сообщество Смоленщины выступило с идеей выпустить антологию произведений современной смоленской героико-патриотической литературы. Эту инициативу поддержали председатель областной Думы Игорь Ляхов и сенатор от Смоленской области Нина Куликовских. С их помощью
31.03.2021 13:38
По ставке 3%
Смоленские предприниматели могут получить льготный микрозаём на покупку франшизы. Такую возможность им предоставляет Областной фонд поддержки предпринимательства. Срок кредита – не более 3 лет, ставка – 3%, максимальная сумма – 2 млн рублей (при наличии залогового обеспечения), а если залога нет – 300 тысяч рублей. Заёмные средства можно использовать на первоначальный взнос, приобретение оборудования, техники,