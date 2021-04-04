Женщина ранена в тройном ДТП с маршруткой в Брянске

Авария произошла на Московском проспекте.

Один человек пострадал в результате тройной аварии с участием маршрутного такси в Фокинском районе Брянска.

3 апреля в полицию из городской больницы № 1 сообщили об обращении 56-летней женщины. Медики диагностировали у нее ушибы шейного отдела позвоночника и мягких тканей лица. Пациентка рассказала, что травмы получила в результате аварии 2 апреля.

Как сообщили в областной ГИБДД, около 12.50 у «Линии-2» 52-летний водитель маршрутки № 40, двигаясь во втором ряду от улицы Калинина к улице Чкалова, не соблюдая дистанцию, врезался в «ВАЗ-217230», 33-летний водитель которого остановился впереди на красный. Затем маршрутчик протаранил «ВАЗ-212140», под управлением 59-летнего водителя, остановившегося в третьем ряду на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка «ВАЗ-212140».