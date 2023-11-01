Женщина с ожогами попала в реанимацию после ДТП на брянской трассе

48-летняя пассажирка иномарки попала в реанимацию с ожогами лица и рук после аварии на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в ОГИБДД Карачева.

На 84 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 30-летний водитель на Ford Transit врезался в стоящий Chevrolet Niva. 50-летний автомобилист собирался поворачивать налево.

От удара Chevrolet на встречной полосе столкнулся с Lada Largus, а затем загорелся.

50-летний водитель получил ожоги рук. Госпитализация мужчине не потребовалась. А 48-летняя пассажирка Chevrolet с ожогами лица и рук попала в реанимационное отделение Карачаевской больницы.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.