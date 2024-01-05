Женщина сломала грудину в ДТП на брянской трассе

50-летняя женщина попала в больницу с переломом грудины после аварии на трассе в Комаричском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 445 км автодороги М-3 «Украина» в Комаричском районе произошло ДТП. На трассе столкнулись «ВАЗ 21150» и «Лада Гранта», а затем обе машины перевернулись.

22-летнего водителя «ВАЗ» с травмами отпустили домой с назначением лечения. 50-летняя пассажирка «Лада Гранта» попала в больницу с ушибом грудной клетки и переломом грудины.