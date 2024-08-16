Женщина травмировала голову в ДТП под Брянском

Женщина травмировала голову при столкновении двух иномарок под Брянском. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 366 километре автодороги федерального значения М-3 «Украина» в Брянском районе. 77-летний водитель за рулём Renault Symbol пошёл на обгон в месте, где это запрещено. В это же время, обгоняемый им Renault Logan выехал на встречную полосу для аналогичного манёвра. 77-летний мужчина потерял управление. Иномарка съехала с дороги, перевернулась и врезалась в дерево.

54-летняя пассажирка Renault Symbol получила черепно-мозговую травму ушиб. Госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении.