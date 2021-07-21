Женщину госпитализировали с переломами и травматическим шоком после ДТП под Севском

В легковую машину въехал трактор.

В ГИБДД Брянской области рассказали подробности ДТП, случившегося 20 июля около 8.40 в Севском районе.

На 477-м километре трассы М3 Украина столкнулись трактор «Беларус» и Hyundai Solaris под управлением 40-летней женщины-водителя. Водитель трактора не уступил дорогу при выезде на главную.

В результате, сообщает ГИБДД, женщину – водителя иномарки госпитализировали с тяжелыми травмами: субарахноидальным кровоизлиянием, переломом ребер слева, переломом нижней челюсти, пневмотораксом, открытым переломом левого плеча и травматическим шоком.