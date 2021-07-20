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Женщина-водитель ранена в ДТП с трактором под Севском

2021, 20 июля 17:45 Происшествия
Женщина-водитель ранена в ДТП с трактором под Севском
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Тракторист не уступил дорогу легковой иномарке.

40-летняя женщина – водитель Hyundai Solaris пострадала в результате ДТП в Севском районе. Авария произошла 20 июля около 8.40 на 478-м километре трассы М3 Украина в Севском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 42-летний водитель трактора «Беларус», выезжая на главную, не уступил дорогу и протаранил Hyundai Solaris.

Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Спасателям пришлось извлекать ее из поврежденной машины.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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