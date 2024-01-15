Женщину спасли пожарные из горящей квартиры в Брянске
Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Утром 15 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в многоэтажке Брянска. На улице Орловская загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки.
Прибывшие спасатели спасли из квартиры пострадавшую женщину. С огнём они справились за 15 минут.
Причину пожара устанавливают эксперты.
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