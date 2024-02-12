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Жертвами дистанционных мошенников стали почти полсотни брянцев

2024, 12 февраля 15:15 Происшествия
Жертвами дистанционных мошенников стали почти полсотни брянцев
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За неделю жертвами дистанционных мошенников стали почти полсотни жителей Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 48 жертв дистанционных мошенников. Они выманили у потерпевших  19 842 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представились сотрудниками банков. Под предлогом подозрительных переводов, ошибочных списаниях и блокировки счета они получали доступ к данным жертв. Некоторым лжебанкиры предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Таким способом со счетов 16 потерпевших пропали 7 460 000 рублей.

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