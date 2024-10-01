Жилой дом больше часа тушили спасатели в Брянске

Пожар в жилом доме больше часа тушили спасатели в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 29 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре Володарском районе Брянска. На улице 3-я Разина загорелся жилой дом.

На вызов прибыли три пожарные автоцистерны. Спасатели больше часа боролись с огнём.

Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП устанавливают специалисты.