Жилой дом потушили спасатели в Брянске
Четыре автоцистерны потушили жилой дом в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
13 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Октябрьская загонялся частный жилой дом.
На вызов прибыли четыре пожарных расчета. Они оперативно потушили возгорания.
Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара выясняют специалисты.
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