Жилой дом сгорел ночью в Брасово

Жилой дом сгорел ночью в селе Брасово. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 4 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в селе Брасово. На улице Первомайской загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли спасатели на трёх пожарных автоцистернах. Они больше часа боролись с огнём.

Люди на пожаре не пострадал. Эксперты выясняют причину происшествия.