Жилой дом сгорел ночью в Малом Полпино
Больше часа спасатели тушили пожар в жилом доме Малом Полпино ночью. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
Накануне поздно вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. В посёлке Малое Полпино на улице Комсомольская загорелся частный жилой дом.
на вызов прибыли спасатели на трёх пожарных автоцистернах. Больше часа они боролись с огнём.
Пожар полностью уничтожил жилище. Люди на происшествии не пострадали. Экспертам предстоит установить причину происшествия.