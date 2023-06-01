Жилой дом сгорел в Брянске

Спасатели около часа тушили жилой дом в областном центре. Об этом рассказали в МЧС по Брянской области.

В спасательное ведомство о пожаре в Фокинском районе Брянска сообщили утром 1 июня. На улице Снежетьская загорелась кровля двухквартирного жилого дома.

На происшествия прибыли шесть отделений на пожарных автоцистернах. За час они справились с огнём. Дом пострадал по всей площади.

Пострадавших на происшествие нет. Причину возгорания установят специалисты.