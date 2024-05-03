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Жилой дом сгорел в Брянске

2024, 03 мая 12:15 Происшествия
Жилой дом сгорел в Брянске
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Часть жилого дома сгорела в Бежицком районе Брянска. О происшествии сообщили в городской администрации. 

Утром 3 мая в региональное МЧС поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. В переулке 22-го Съезда КПСС, 62 загорелся частный жилой одноэтажный дом. Прибывшие на вызов спасатели оперативно ликвидировал возгорание. 

Огонь уничтожил часть дома. В нём жили три человека. Пострадавших на происшествии нет и в расселении никто не нуждается, уточнили в мэрии.

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