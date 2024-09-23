Жилой дом сгорел в Новозыбковском округе

Жилой дом сгорел в посёлке Новозыбковском округе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательно ведомство в ночь на 21 сентября поступила информация о пожаре в Новозыбковском городском округе. В посёлке Тростань на улице Лопатина загорелся частный жилой дом.

На происшествия приехали спасатели на двух пожарных автоцистернах. Они оперативно справились с огнём.

В ведомстве о пострадавших на пожаре не сообщили. Причину происшествия выясняют эксперты.