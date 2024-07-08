Жилой дом сгорел в Почепе

Пожар в жилом доме несколько часов тушили спасатели в Почепе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в в городе Почепе. В 1-м переулке Брянский загорелся жилой дом.

На вызов прибыли спасатели на трёх автоцистернах. Они боролись с огнём четыре часа. Жильё полностью выгорело.

Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания предстоит установить экспертам.