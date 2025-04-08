Жилой дом сгорел в Трубчевске

Пожар в жилом доме в Трубчевске тушил три автоцистерны. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Трубчевске. Частный жилой домд загорелся на улице Сенная.

На вызов оперативно приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели более часа тушили огонь.

Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП установят эксперты.