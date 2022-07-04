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Жилой дом загорелся в Трубчевском районе

2022, 04 июля 17:35 Происшествия
Жилой дом загорелся в Трубчевском районе
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Огонь тушили почти час.

В посёлке Удолье в Трубчевском районе загорелся жилой дом. Пожар произошёл на улице Селецкая.

Прибывшие на место три пожарных расчёта около часа боролись с огнем. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты.

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