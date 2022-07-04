Жилой дом загорелся в Трубчевском районе

Прибывшие на место три пожарных расчёта около часа боролись с огнем. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты.

Железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в Смоленской области С начала 2022 года роста дорожно-транспортных происшествий на переездах в границах Смоленской области по сравнению с аналогичным периодом 2021 года не допущено. Так, за истекший период на переездах произошло 1 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Всего за первое полугодие этого года на переездах Московской железной дороги зарегистрировано 14 ДТП. Все столкновения автотранспорта

Движение автомобилей через переезд 353 км перегона Милохово — Ярцево в Смоленской области будет закрыто в ночное время 4 июля В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта через железнодорожный переезд 353 км, расположенный в районе улицы Халтурина города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 00:00 до 06:00 4 июля. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен через путепровод 350 км по улице 1-я Литейная, либо через переезд 356

Пламя в сердце и памяти В деревне Рыбки зажгли Вечный огонь. 22 июня 2022 года в День начала Великой Отечественной войны в деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Инициатором реконструкции мемориального комплекса стал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Идея доставить в сафоновскую деревню Вечный огонь появилась около года назад. Место с историей Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивает

Символ героизма В деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Председатель регионального парламента Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивают здесь воинский мемориал – в братских могилах покоятся около двух тысяч бойцов, поднятых поисковиками на Смоленщине. Сам обелиск установлен в 90-е, сейчас он полностью благоустроен силами единороссов и неравнодушных людей – брусчатка, гранитные надгробия, мемориальные таблички с именами

Во дворах и на дорогах Какие проекты реализует регион в сфере дорожного строительства и ЖКХ? Губернатор Алексей Островский провёл еженедельное рабочее совещание с профильными подчинёнными из строительного блока. В рамках встречи обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов, а также региональных программ в сфере дорожного строительства и ЖКХ. По итогам совещания Алексей Островский подробнее рассказал о том, что уже сделано