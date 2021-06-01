Житель Брянска открыл стрельбу по цыганским подросткам

Стрелка задержали полицейские.

Днем 31 мая в поселке Радица-Крыловка в Бежицком районе Брянска произошел конфликт, закончившийся стрельбой.

Как сообщает региональное УМВД, местный житель выстрелил из принадлежащего ему и зарегистрированного охотничьего ружья в двух цыган 14 и 17 лет. Подростки получили легкие повреждения: ранения стопы и плеча. После оказания медицинской помощи медики отпустили их с назначением лечения.

Стрелявшего задержали. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Брянцу грозит до семи лет заключения.