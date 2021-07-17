Житель Брянска сходил по-большому на пандусе магазина под видеокамерой (ВИДЕО)

Запись камеры видеонаблюдения попала в соцсети.

В брянских соцсетях опубликовали запись камеры видеонаблюдения, запечатлевшей горожанина, ведущего себя неподобающим образом в общественном месте.

Нужда настигла его на пандусе магазина по улице Горбатова. Неприятную для нарушителя ситуацию попытался сгладить его товарищ.

«Здоровенный мужик наложил кучу по улице Горбатова, 10. А его товарищ срывал ему листочки, чтобы зад подтереть. Дичь!» – прокомментировал случившееся анонимный владелец видеозаписи.

В комментариях брянцы отмечают, что «друг в беде не бросит, лишнего не спросит», и сетуют на отсутствие общественных туалетов и излишнее количество камер видеонаблюдения в Брянске.

«А что тут удивительного? Нет туалетов – это факт», «Дичь, что туалетов в городе нет в отличие от камер», – пишут они.