Житель Брянска задушил знакомого

Суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы.

47-летний житель Брянска осуждён за убийство знакомого. По версии следствия, 6 июня этого года подозреваемый был пьян и поссорился с 44-летним приятелем. Во время конфликта мужчина набросился на знакомого и задушил его руками.

Бежицкий районный суд г. Брянска вынес приговор — 9 лет колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.