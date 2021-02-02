Житель брянского поселка подозревается в убийстве брата

Полиция задержала жителя брянского поселка Радица-Крыловка 28 лет по подозрению в убийстве 36-летнего брата.

По версии следствия, подозреваемый убил брата кувалдой, закопал его тело под полом в доме, а дверь в погреб, чтобы не распространялся трупный запах, заделал монтажной пеной.

Одежду убитого он сжег в лесу.

Погибший был объявлен пропавшим без вести, а убийца демонтрировал живой интерес к тому, как шли поиски.

Уличить его в причастности к преступлению удалось случайно.

До суда подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.