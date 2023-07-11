Житель брянского поселка повредил голову приятелю самодельным мачете

Суд отправил виновного на два с половиной года в колонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

7 апреля 2023 года мужчина пил у себя дома вместе с приятелем. Мужчины поссорились. Обвиняемый ударил знакомого самодельным мачете по голове. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Смоленские железнодорожники напомнили будущим водителям о последствиях нарушений ПДД на переездах Сегодня в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!» на переезде у станции Ракитная в Смоленской области железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора провели открытый урок безопасности для курсантов местных автошкол. Будущим водителям напомнили, что при пересечении железнодорожного переезда требуется уделить повышенное внимание строгому соблюдению правил дорожного движения. Основными причинами ДТП при пересечении путей остаются проезд

Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской и Брянской областях будет закрыто 11-14 июля 📣Смоленская область: • 11 и 13 июля с 10:00 до 16:00 в районе улицы Советской села Издешково; • 12 июля с 11:00 до 20:00 в районе деревни Высокое в Сафоновском районе. ❗️При необходимости железнодорожники будут оказывать содействие для проезда машин экстренных служб; • 14 июля с 11:00 до 20:00 – в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль,

Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,6 раза в июне В июне 2023 года погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 259,9 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе за июнь текущего года погружено: химических и минеральных удобрений – 184,1 тыс. тонн (рост в 1,6 раза к июню 2022 года); строительных грузов

Железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода Смоленские железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода. Сезонные работы по окосу травы в полосе отвода и междупутье проводятся с мая по ноябрь и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, окашивают траву.

Скорая и неотложная Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,