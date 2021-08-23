Житель брянского села подорвался на снаряде, бросив его в костер

После лечения ему грозит уголовная ответственность.

48-летний безработный житель села Кабаличи Брянского района причинил себе тяжелые увечья, бросив в костер артиллерийский снаряд.

Как сообщает региональное УМВД, в июле мужчина нашел снаряд времен Великой Отечественной войны в лесу. Сначала он хранил находку дома, а затем решил извлечь из снаряда тротил, нагрев его в костре.

В результате прогремел взрыв. Бригада скорой помощи доставила жителя Кабаличей в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». После лечения брянцу грозит до восьми лет заключения.