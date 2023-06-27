Пострадавший от взрыва дом в Брянске восстановят

Пострадавший от взрыва дом №2 на улице 11 лет Октября в Брянске восстановят. Об этом сообщили в городской администрации.

Независимая лицензионная компания обследовала техническое состояние здания дома №2 по улице 11 лет Октября в Брянске, пострадавшего от взрыва водонагревателя. Специалисты каждую комнату проверяли ультразвуком «Пульсара». Данные занесли в программу, которая автоматически выдала оценку.

Эксперты не признали дом аварийным, так как его несущие строительные конструкции сохранены и он подлежит восстановлению. Например, там нужно построить новый чердак, укрепить деревянные полы, усилить простенки, построить некоторые стены, заменить деревянные лестницы в подъезде.

«Поможем древесиной и стройматериалами. Будем просить брянских предпринимателей. Проектная организация приступит к подготовке проектно-сметной документации», — отметил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Причину взрыва эксперты городского УМВД пока не выяснили.