Житель Дубровки отправился в колонию за вождение в пьяном виде

Житель Дубровки отправился в колонию и лишился машины за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрел уголовное дело управление автомобилем в состоянии опьянения, водителем, судимым за аналогичное преступление. Приговор выслушал 35-летний житель Дубровки.

Утром 22 апреля 2025 года мужчину за рулём автомобиля около дома №90 по улице Ленина в посёлке остановили сотрудники ГИБДД. Он оказался пьян. Мужчина ранее уже был судим и лишен водительских прав за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к одному году в колонии общего режима. Также фигурнат лишён права управлением транспортными средствами на 5 лет. Автомобиль «Лада Приора» был конфискован в собственность государства. Приговор суда не вступил в законную силу.