Житель Дубровского района получил 24 года тюрьмы за изнасилование ребёнка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский областной суд вынес приговор по делу об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. На скамье подсудимых оказался житель Дубровского района.

В ночь с 16 на 17 декабря 2023 года фигурант был в гостях у своего соседа и распивал вместе с ним алкоголь. Когда хозяин жилища заснул, обвиняемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении его трёхлетней дочери. Здоровью ребёнка причинён тяжкий вред.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 24-м годам в колонии строгого режима. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб.

Решение не вступило в законную силу.