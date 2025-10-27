Житель Климово за езду в пьяном виде лишился машины и отправился на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 35-летний житель Климовского района.

Ночью 27 апреля 2025 года фигуранта за рулём машины Lifan остановили сотрудники ДПС на улице Мичурина в Климово. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 400 часам обязательных работ, а также лишил водительского удостоверения на 2 года и конфисковал иномарку в собственность государства.