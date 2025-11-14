Житель Климово задержан по обвинению в убийстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 44-летнего жителя Климовского района.

По версии следствия, вечером 10 ноября 2025 года фигурант был в гостях у 65-летнего приятеля в посёлке Климово. Мужчины поссорились. Гость ударил хозяина квартиры ножом в шею. Потерпевший от полученного ранения умер на месте.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.