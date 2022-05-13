Житель Климовского района зарезал жену своего брата

Подозреваемого задержали за несколько часов.

В рабочем посёлке Климово произошло убийство.

По версии следствия, пьяный 53-летний житель Климовского района поссорился с женой своего брата. Конфликт произошёл на дороге у частного дома по улице Советской. Подозреваемый ударил женщину ножом в грудь. От травмы потерпевшая умерла на месте.

Подозреваемого стражи порядка задержали по горячим следам. Его отправили в СИЗО. Ранее мужчина уже был судим за убийство.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.