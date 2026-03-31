2026, 31 марта 12:35

Житель Климовского района ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения и публичном оскорблении представителя власти. В преступлениях обвинили жителя Климовского района.

По версии правоохранителей, ночью 23 февраля фигуранта за рулём квадроцикла инспекторы ДПС остановили на дороге в посёлке Климово. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Кроме того, днём 31 октября 2025 года пьяный фигурант пришел к крыльцу административного здания полиции в поселке Климово. В присутствии посторонних лиц он высказал нецензурные слова и выражения в адрес сотрудника правопорядка. Накануне страж порядка проводит с ним профилактическую беседу.