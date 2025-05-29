Житель Клинцов отправился в колонию за убийство знакомой

Житель Клинцов, забивший до смерти знакомую рулоном обоев, отправился в колонию на 11 лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Клинцах суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель города, ранее судимый за грабёж.

13 января 2025 года пьяный мужчина в гостях поссорился со знакомой. Он избил женщину рулоном обоев. затем за ногу вытащил из квартиры и оставил на полу в подъезде многоквартирного дома. От обильной кровопотери из-за повреждения внутренних органов потерпевшая умерла на месте.

Суд приговорил виновного к 11 годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.