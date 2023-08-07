Житель Клинцов отправится в колонию за нападение на пенсионерку

Суд отправил жителя Клинцов на два года в колонию за нападение на на 71-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Гордеевского района рассмотрел уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, повреждении имуществ и угрозе убийством. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Клинцов.

18 июня 2022 года в деревне Завод-Корецкий Гордеевского района мужчина незаконно проник в дом 71-летней женщины. Он схватил пенсионерку за горло и грозился её убить. Покинул дом он только после приезда полиции. А ночью 22 июня он же разбил четыре окна в окнах дома потерпевшей.

Фигурант скрылся следствия и был объявлен в розыск. Его разыскали и заключили под стражу. Суд приговорил виновного к двум годам в колонии строгого режима.