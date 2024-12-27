Житель Клинцов проведет 12 лет в тюрьме за убийство женщины

Житель Клинцов проведет 12 лет в тюрьме за убийство 78-летней женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об ограблении пенсионерки и причинении ей смертельных травм. Приговор выслушал 43-летний житель города Клинцы.

Днём 30 июля 2024 пьяный мужчина пришел домой к 78-летней женщине, чтобы купить самогон. В помещении веранды дома в ходе конфликта фигурант нанес пенсионерке не менее 23-х ударов лезвием ножа и кулаком. Затем он прошёл в дом, откуда забрал телевизор и два сотовых телефона, стоимостью 11 тысяч 500 рублей.

Потерпевшая спустя двое суток умерла в больнице от полученных травм.

Суд приговорил виновного к 12 с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.