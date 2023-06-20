Житель Навли получил условный срок за использование «пиратских» программ

Жителя Навли суд приговорил к году колонии условно за использование нелицензионных программ. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном использовании объектов авторского права. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель посёлка Навля. С июля 2018 года по июль 2022 года оператор компьютерной сети Навлинского районного потребительского общества на работе использовал программы ООО «1С» и ООО «1С-Софт» без заключения лицензионного соглашения. Правообладателю он причинил ущерб на сумму свыше 13 млн рублей.

Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно. С учетом возмещения вреда и примирения с потерпевшим мужчина был освобожден от наказания.