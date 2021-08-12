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Житель Новозыбковского района забил односельчанина палкой и закопал тело

2021, 12 августа 17:21 Происшествия
Житель Новозыбковского района забил односельчанина палкой и закопал тело
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Убийство произошло в деревне Тростань.

В Брянской области возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители задержали 52-летнего жителя деревни Тростань Новозыбковского района.

Как сообщает региональное следственное управление, вечером 7 августа пьяный мужчина в своем доме по улице Хутор Сибирский нанес своему гостю несколько ударов деревянной палкой по голове. Травмы оказались смертельными.

Тело односельчанина житель Тростани закопал на своем участке. Следователи и полицейские извлекли труп из земли и направили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Подозреваемого задержали. На допросе он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

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