Житель Новозыбковского района забил односельчанина палкой и закопал тело

Убийство произошло в деревне Тростань.

В Брянской области возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители задержали 52-летнего жителя деревни Тростань Новозыбковского района.

Как сообщает региональное следственное управление, вечером 7 августа пьяный мужчина в своем доме по улице Хутор Сибирский нанес своему гостю несколько ударов деревянной палкой по голове. Травмы оказались смертельными.

Тело односельчанина житель Тростани закопал на своем участке. Следователи и полицейские извлекли труп из земли и направили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Подозреваемого задержали. На допросе он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах убийства. Расследование уголовного дела продолжается.