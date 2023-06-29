Житель Орла отправится в колонию за сбыт наркотиков в Брянске

Житель Орла отправится на восемь с половиной лет в колонию за сбыт наркотиков в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело об 11 покушениях на сбыт запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель Орла. Молодой человек получил от соучастника сведения о местонахождении тайника. Он забрал партию и 25-26 декабря 2022 года разложил «закладки» с наркотиками в Орловской области и Брянске. На месте преступления мужчину задержали полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более шести граммов наркотического вещества.

Суд отправил виновного на 8 с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.