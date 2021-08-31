Житель Погара пробрался в дом бывшей жены и срезал радиаторы

Решив заработать, мужчина лишил экс-супругу отопления.

53-летний житель Погара стал фигурантом уголовного дела из-за имущественного конфликта с бывшей женой.

Как сообщает региональное УМВД, с заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница Брянска. Женщина рассказала, что из ее дома в Погаре пропало шесть радиаторов отопления.

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый 53-летний местный житель, бывший супруг хозяйки дома. Дверь он открыл своим ключом, срезал шесть батарей, а затем сдал их в пункт приема металлолома.

По статье «Кража» ему грозит до двух лет заключения.