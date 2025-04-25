Житель Севского района отправился в колонию за убийство знакомого

Житель Севского района отправился в колонию на девять лет за жестокое убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 38-летний житель брянского села.

Днём 21 декабря прошло года в селе Шведчики фигурант распивал спиртные напитки вместе со знакомым.Мужчины поссорились. Обвиняемый избил приятеля руками и ногами, нанеся не менее 46 ударов. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.